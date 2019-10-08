Москва, , 11:52 — REGNUM Рейтинг самых популярных автомобильных марок на вторичном авторынке России по итогам сентября 2019 года составили специалисты «Автостат Инфо».

Возглавила этот рейтинг отечественная марка Lada. За первый осенний месяц 2019 года в России было продано 110 110 автомобилей АвтоВАЗа с пробегом. Это на 6% меньше уровня продаж прошлого года.

Второе место топа самых популярных автомобилей с пробегом, проданных в России за сентябрь 2019 года, оказалась японская марка Toyota, чьи продажи составили 24 165 экземпляров. Этот показатель на 3,3% меньше, чем в сентябре 2018 года.

Замыкает тройку лидеров автомобили с пробегом южнокорейского автопроизводителя KIA. За сентябрь 2019 года было перепродано 22 394 автомобиля этой марки, что на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Четвертую и пятую строчки заняли Hyundai (19 614 шт., +3%) и Volkswagen (18 009 шт., — 4%) соответственно.

Напомним, реализация автомобилей на вторичным авторынке России в сентябре 2019 года сократилась на 3,7%, до 400 840 экземпляров.

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