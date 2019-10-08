Сеул, , 11:44 — REGNUM Представители южнокорейской машиностроительной компании Samsung Heavy Industries получили заказ на строительство шести контейнеровозов вместимостью до 23 764 контейнера каждый для тайваньской судоходной компании Evergreen Line. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, сумма контракта на строительство составила 1,98 трлн вон (~$920 млн). Известно, что после строительства данное судно станет самым большим контейнеровозом в мире.

В этом году компания Samsung Heavy Industries получила заказы на строительство одиннадцати газовозов, шести контейнеровозов, четырнадцати нефтяных танкера, двух судов по перевозке нефтехимических продуктов, судна специального назначения и одной плавучей установки для добычи, хранения и отгрузки нефти на общую сумму $5,1 млрд.