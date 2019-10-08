Ростов-на-Дону, , 11:40 — REGNUM Из бюджета Ростовской области выделено почти 6,5 млн рублей на исполнение депутатских наказов. Средства получат социальные объекты, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 8 октября.

Часть средств будет направлена на закупку оборудования для занятий робототехникой, детского комплекса в детские сады Ростова-на Дону. Усть-Донецкая детская школа искусств приобретёт сценические костюмы, дом культуры Чертковского района — акустические системы, микрофоны.

Также будет закуплена мебель для четырёх детских садов в Кашарском районе, оборудование для Новочеркасского психоневрологического интерната, в хуторе Рожок Неклиновского района появится спортивная площадка.