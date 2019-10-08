Санкт-Петербург, , 11:38 — REGNUM Российские пчеловоды в конце «медового сезона» 2019 года подготовили обращение к депутатам Госдумы РФ с просьбой законодательно запретить возделывание рапса в России, заменив его на полях на другие культуры. Автор открытого обращения отметил, что рапсу чаще всех агрокультур требуется обработка пестицидами, которые убивают не только вредителей, но и полезных насекомых, в том числе и пчёл, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Автор открытого обращения пчеловод из Санкт-Петербурга Олег Никонов отмечает, что в последние годы в России пчеловоды «столкнулись с беспрецедентной катастрофой», которую он сравнил с «не объявленной химической войной». При обработке рапса, по словам пчеловода, гибнут не только вредители, но и полезные крылатые.

«В таких местах летом уже не услышим стрекотание кузнечиков. А самое страшное — гибнут пчёлы, а ведь именно от их работы по опылению зависит урожайность не только рапса, но и многих других культур. Что мы имеем? В 2019 году погибли тысячи пчелосемей по всей России, уничтожено все живое на миллионах гектаров, где произрастает рапс. Но он продолжает убивать даже после того, как его убрали. Выжившие пчелы, принёсшие рапсовый нектар (мед) в свой улей, гибнут зимой, так как рапсовый мед непригоден для зимовки пчёл!» — заявил Никонов, добавив, что «рапс — скрытая угроза всему живому».

Под письмом поставили подписи уже более 50 человек.

Между тем вопросом влияния рапсовых посадок на пчёл озаботились европейские экологи ещё в 2016 году. В журнале Nature Communications было обнародовано исследование. В нём говорилось, что неоникотиноиды, которыми обрабатывают семена рапса, негативно влияют на пчёл. Также отмечалось, что неоникотиноиды привели к сокращению численности диких пчёл в Европе. В публикации авторы уточнили, что при том «в 2008 году неоникотиноиды составляли 80% мирового рынка средств для обработки семян».

Напомним, в начале лета 2019 года из разных регионов России, включая Татарию, Башкирию, Удмуртию, Подмосковье, Алтайский край, от пчеловодов полетели жалобы на массовую гибель пчелиного поголовья. Среди причин пасечники называли нарушения при обработке полей пестицидами, в том числе полей с рапсом. В ряде регионов аграриев оштрафовали. Например, в Рязанской области шесть сельхозпредприятий получили прокурорские представления. Пчеловоды попросили в открытом обращении к Минсельхозу РФ «остановить массовую травлю пчёл» через контроль над оборотом препаратов, что используют для обработки полей.

В целом по России, по данным открытых источников, за 2019 год погибло до 40 тыс. пчелиных семей — около 1,5% от их общей численности.