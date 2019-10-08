Самара, 8 октября 2019, 11:33 — REGNUM Один из проектов развития территории на стрелке рек Самары и Волги представили в правительстве Самарской области. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба областного правительства.
В разработке проекта принимали участие архитекторы из Франции.
Разработчики проекта предлагают разместить на площади более 280 000 кв. метров концертный зал, ЗАГС и жилые апартаменты. Кроме этого, проектом предусмотрено строительство речного вокзала и выставочного, инновационного и торгового центров.
А для прогулок горожан предусмотрено создание рекреационной зоны с искусственным прудом и подземным паркингом.
Особенностью проекта является строительство семи зданий, выполненных в форме матрешек. Авторы поясняют, что каждое из этих зданий получит название в честь притоков Волги.
По словам архитектора компании — члена франко-российской торгово-промышленной палаты Игоря Кабанова, разработчики данного проекта поставили своей целью создать уникальный проект, которого нигде больше нет и который будет визитной карточкой города.
«По нашей задумке, все в стране и мире будут знать Самару по этим зданиям», — отметил он.
По словам чиновников, данный проект является одним из возможных вариантов развития данной территории.