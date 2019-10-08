Ташкент, 8 октября 2019, 11:04 — REGNUM Состояние и перспективы двусторонних отношений обсудили министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и посол ОАЭ в республике Саид Матара Султан ас-Сири аль-Камзи, сообщили в пресс-службе узбекистанского МИД.
Дипломат передал копии верительных грамот главе внешнеполитического ведомства республики. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил с официальным визитом ОАЭ. По итогам 2018 года товарооборот между странами составил $400 млн. Эксперты отмечают, что ОАЭ заинтересованы в инвестициях в нефтегазовую сферу Узбекистана.
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