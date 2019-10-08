Москва, , 10:46 — REGNUM Составлен рейтинг самых перегруженных туристами мест в мире в 2018 году. Лидером стал остров Пхукет в Таиланде (5069 туриста на 1 кв. милю, 25 тыс. 452 посетителей в день), сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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На втором месте в топе-20 перегруженных туристических направлений На втором месте Пальма-де-Майорка в Испании (2918 туристов на 1 кв. милю), на третьем — Паттайя (2762), на четвертом — Париж (1174), а замыкает пятерку лидеров — Барселона (605).

Также в топ-20 самых загруженных туристических направлений миравошли: Куала-Лумпур (367), Милан (344), Осака (268), Сингапур (127) Нью-Йорк (119), Сеул (112), Бангкок (91), Лондон (89), Гонг Конг (58), Мекка (50), Анталья (47). Токио (39), Дубай (27), Стамбул (14) и Бали (10 туристов на 1 кв. милю).

Как сообщало ИА REGNUM, составлен рейтинг 20 самых посещаемых стран мира в 2018 году. Лидером по количеству иностранных туристов является Франция — 93,2 млн туристов, за год + 7,2%.

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