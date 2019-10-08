Сеул, , 10:53 — REGNUM Министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Сон Юн Мо провел встречу с министром торговли, промышленности и туризма Колумбии Мануэлем Рестрепо Авондано. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

По их словам, представители двух стран обсудили вопросы сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, промышленности и энергетике.

Известно, что во время встречи представитель Южной Кореи высоко оценил увеличение объемов торговли и инвестиций между странами после заключения соглашения о свободной торговле в 2016 году.

Кроме того, 8 октября в Сеуле состоялось второе заседание совместного комитета Южной Кореи и Колумбии, в рамках которого стороны обменялись результатами работы органов, осуществляющих контроль за соблюдением соглашения, а также обсудили направления политики взаимной торговли.

Отметим, что в 2018 году товарооборот Южной Кореи и Аргентины составил $1,86 млрд.