Сеул, 8 октября 2019, 10:53 — REGNUM Министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Сон Юн Мо провел встречу с министром торговли, промышленности и туризма Колумбии Мануэлем Рестрепо Авондано. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.
По их словам, представители двух стран обсудили вопросы сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, промышленности и энергетике.
Известно, что во время встречи представитель Южной Кореи высоко оценил увеличение объемов торговли и инвестиций между странами после заключения соглашения о свободной торговле в 2016 году.
Кроме того, 8 октября в Сеуле состоялось второе заседание совместного комитета Южной Кореи и Колумбии, в рамках которого стороны обменялись результатами работы органов, осуществляющих контроль за соблюдением соглашения, а также обсудили направления политики взаимной торговли.
Отметим, что в 2018 году товарооборот Южной Кореи и Аргентины составил $1,86 млрд.