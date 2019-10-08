Рига, , 10:38 — REGNUM Стационарные фоторадары, установленные на дорогах Латвии, не всегда способны окупать себя и приносить прибыль. Об этом сообщает LSM.

По данным портала, расходная часть по поддержанию и обслуживанию стационарных радаров составляет 3 000 000 евро в год. Сюда входит 500 000 евро на зарплату сотрудников полиции и ещё столько же на обработку информации и рассылку штрафных квитанций нарушителям. Остальное — издержки связанные с техническим обслуживание аппаратуры.

Отмечается, что «доход» от деятельности фоторадаров составил 9 млн евро. И это меньшие деньги, чем планировалось. Водители стали более внимательными и сборы ежегодно падают.

Государственный секретарь МВД Латвии Дмитрий Трофимов сообщил, что в 2020 году министерство покроет расходы на содержание радаров за счёт собственных ресурсов, а новых закупаться не будет. Что касается 2021-го — нужно будет отдельно решать вопрос с обслуживанием уже установленных радаров, отметил он.

По его словам, всего в Латвии работают 100 стационарных и 14 передвижных радаров.