Москва, , 10:29 — REGNUM В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) с 2012 года создано более 120 тыс. новых рабочих мест. Прирост составил более 140%, сообщили в Стройкомплексе.

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По словам главы Департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, после строительства ряд знаковых объектов будут организованы высококвалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места.

В ближайшие четыре года в Новой Москве планируется создать еще 100 тыс. рабочих мест. К 2023 объем инвестирования в ТиНАО составит 2,5 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за семь лет в развитие новых присоединенных территорий Москвы вложено $20 млрд.

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