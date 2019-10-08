Киев, , 10:27 — REGNUM Украинское издание «Новое время» сегодня, 8 октября, сообщает о том, что глава государственной энергетической компании «Нафтогаз» Андрей Коболев готовил руководителя газового департамента НАК Андрея Фаворова в преемники.

Об этом изданию сообщили источники в «Нафтогазе», комментируя информацию о том, что группа американских бизнесменов якобы хотела сместить Коболева с занимаемой должности.

Источник издания отмечает, что Фаворов — личный друг, партнер по покеру и сосед Коболева.

«Коболев его привёл в «Нафтогаз» и защищал, когда у Фаворова был выявлен конфликт интересов. Без защиты Коболева Фаворова бы сразу уволили, и, может бы, ещё и посадили в тюрьму», — говорится в материале.

Соответственно, утверждает издание, Коболев сам лоббировал в США вариант, что если бы ему не продлили контракт, то именно Фаворов бы его заменил на должности.

Также в материале говорится, что именно Коболев сам активно продвигал поставки американского сжиженного газа, говорил об этом с Владимиром Зеленским, ездил сам в США несколько раз, а также ездил договариваться в Польшу, где находится терминал для приема американского сжиженного газа.

ИА REGNUM напоминает о том, что ранее была обнародована информация о том, что министр энергетики США Рик Перри призывал президента Владимира Зеленского к радикальным изменениям в энергетической отрасли, в частности, в госкомпании «Нафтогаз». Так, издание Politico сообщило, что министр настаивал на том, чтобы украинская госкомпания расширила свой наблюдательный совет, включив в него американцев, близких к нему.

В свою очередь, агентство Associated Press написало, что группа американских бизнесменов хотела сместить главу «Нафтогаза» Андрея Коболева.

В марте нынешнего года на тот момент премьер-министр Украины Владимир Гройсман после долгих дебатов продлил на год контракт Коболева во главе компании «Нафтогаз Украины». Гройсман также озвучил условия, на которых был продлен контракт — обеспечение отделения газотранспортной системы Украины и ее стратификация по европейскому законодательству; добыча украинского газа должна выйти на уровень не менее 18 млрд кубов в год; а также отмена «заоблачных заработных плат» менеджмента компании. Соответственно, уже в марте 2020 года вопрос «преемника» для главы «Нафтогаза» опять будет очень актуален.