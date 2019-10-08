Берлин, , 10:34 — REGNUM Согласно исследованию Protolabs, в ближайшие три года популярные европейские автобренды могут исчезнуть. Об этом сообщается на сайте компании.

Американская компания Protolabs, которая занимается производством прототипов и производственных деталей (в области литья под давлением, обработки с применением ЧПУ и 3D-печати), обнародовала 1 октября 2019 года исследование под названием «Гонка инноваций».

Исследование было направлено на «изучение проблем и возможностей европейских автопроизводителей». В первой половине 2019 года был проведен опрос среди 300 топ-менеджеров из европейских автокомпаний и производителей оборудования, включая BMW, Daimler, Jaguar Land Rover, Lotus, Magneti Marelli, Mercedes, QBrio, Volkswagen, Volvo и Williams F1.

Этот опрос показал, что более половины респондентов (52%) предполагают, что популярные бренды «станут жертвой беспрецедентного периода перемен, который переживает мир».

Так, 55% опрошенных связывают проблемы крупных европейских автобрендов с ужесточением экологического регулирования в законодательстве, а 52% респондентов ожидают появление в течение следующих трех лет нового типа транспортного средства.

«Автомобильный сектор находится в центре шторма с торговыми войнами, Brexit и гонкой за электрификацию, что создает период экстремальных перемен для автомобильных брендов и цепочки поставок», — заявил вице-президент и генеральный директор Protolabs Europe Бьорн Клаас.

Напомним, в начале октября власти Дании выступили за принятие общеевропейской стратегии, согласно которой к 2050 году Европа должна стать первым в мире климатически нейтральным континентом.

Читайте также: В Jaguar усомнились в целесообразности выпуска электрокроссоверов