Тегеран, , 10:44 — REGNUM Министр промышленности, шахи и торговли Ирана Реза Рахмани заявил, что в текущем году объем торговли между Ираном и Ираком составил 12 млрд долларов, однако к 2021 году он должен возрасти до 21 млрд. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам министра, Ирак входит в тройку крупнейших иранских торговых партнеров, поэтому развитию отношений с этой страной уделяется первостепенное значение. Обмен делегациями, проведение выставок в обеих странах с созданием постоянной иранской выставки в Багдаде и активизация визитов официальных лиц являются приоритетными задачами министерства промышленности, шахт и торговли в сфере укрепления ирано-иракского партнерства.

Реза Размани отметил, что руководство ИРИ рассматривает сокращение пошлин в торговле с Ираком, что также должно сказаться на развитии торговых отношений двух стран.

Напомним, что Ирак является одним из трех крупнейших торговых партнеров Ирана. В 2018 году объем двусторонней торговли составил 8 млрд долл.