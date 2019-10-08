Тегеран, , 11:01 — REGNUM Директор таможенной организации Ирана Мехди Мир-Ашрафи заявил, что за первую половину 2019 года объем внешней торговли Ирана превысил 42 млрд долларов. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам чиновника, из полученных 42 млрд. долларов стоимость несырьевого экспорта (без сырой нефти, керосина, мазута) составила 20,948 млрд. Основными импортерами иранской продукции стали Китай, Ирак, Турция, ОАЭ и Афганистан. На эти страны приходится более 75% всего объема экспорта.

В то же время, Мехди Мир-Ашрафи отметил, что объем иранского импорта с начала года составил 16 млн. тонн, а его стоимость — 21,21 млрд. Основными поставщиками продукции в Иран стали Китай, ОАЭ, Турция, Индия, Греция и Германия. Доля этих стран в иранском импорте чуть выше 70%.