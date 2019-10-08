Рига, , 10:12 — REGNUM Министерство юстиции (Минюст) Латвии предложило не облагать подоходным налогом сделки до 100 000 евро с единственной недвижимостью. Об этом пишет LSM.

По данным портала, в настоящий момент рассматривается возможность отказаться от взимания подоходного налога при наличии двух условий — не превышающая 100 000 евро стоимость жилья, а также декларация собственником места жительства по этому адресу в течение года.

У представителей партий правящей коалиции пока нет единого мнения по этому вопросу. И основной причиной является то, что подоходный налог с недвижимости является очень значимой частью и составляет 14% доходной части бюджетов всех латвийских самоуправлений.

Электронная платформа общественных инициатив Мой голос (ManaBalss.lv) в 2016 году собрала за короткое время 26 000, при достаточных 10 000, подписей граждан поддерживающих отмену налога на единственную недвижимость. Но депутаты Сейма отказались тогда рассматривать эту инициативу.