Осака, Япония, , 10:13 — REGNUM Южнокорейские компании приняли участие в крупнейшей выставке красоты в Японии Beauty World Japan. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского агенства содействия торговле и инвестициям (KOTRA).

По их словам, в международной выставке, что проходит в Осаке с 7 по 9 октября, принимают участие представители 371 компании из 10 стран мира.

Известно, что среди них в данном мероприятии принимают участие 29 южнокорейских компаний, производящих косметику, средства для рук и ногтей и косметическое оборудование.

«Южнокорейские косметические продукты по-прежнему популярны в Японии несмотря на напряженные отношения между Сеулом и Токио», — отметили представители KOTRA.