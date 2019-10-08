Киев, , 10:07 — REGNUM Процесс деиндустриализации экономики Украины на сегодняшний день практически завершен, заявил в своем комментарии сегодня, 8 октября, украинский экономист Алексей Кущ.

Эксперт отмечает, что ближайшие задачи власти следующие: масштабная приватизация, рынок земли и ключевой элемент — десоциализация.

«Ключевой составляющей последней станет «добровольное трудовое рабство» в виде «свободного» трудового договора между работником и работодателем. Ненормированный рабочий день, упрощенное увольнение и прочие прелести «макиладора», то есть мексиканской системы приграничных индустриальных зон с США, где 12-часовой рабочий день на вредных производствах», — прогнозирует экономист дальнейшее развитие событий в стране.

Кущ прогнозирует, что всех украинцев будут в ближайшее время убеждать, что слово «социальный» — почти ругательное, и напоминает, что убытки Мексики от «макиладора» составили более 100 млрд долларов, и эту «лавочку для работодателя» там сворачивают.

ИА REGNUM напоминает, что 7 октября в ходе встречи с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичусом премьер-министрАлексей Гончарукназвал главными приоритетами деятельности нынешнего украинского правительства приватизацию госпредприятий, открытие рынка земли, демонополизацию энергетического рынка и развитие инфраструктуры.

До этого Гончарук заявлял, что его правительство намерено отдавать 70% поступлений в развитие и лишь 30% на социальную сферу.

«У нас всегда правительства были социальные. Это правительство ориентировано сейчас на экономический рост. Это не очень хорошо будет восприниматься среди простого населения, но это нужно сделать», — заявил, в свою очередь, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.