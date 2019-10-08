Москва, , 10:05 — REGNUM На 27,6% выросли корпоративные продажи немецкой компании Volkswagen на российском рынке по итогам сентября 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как говорится в сообщении немецкого бренда, это довольно «внушительный» результат. Всего за сентябрь 2019 года на российском рынке было продано 3 480 автомобилей корпоративным клиентам.

За период с января по сентябрь 2019 года корпоративные продажи выросли на 21%.

Кроме того, «выдающиеся» продажи отмечены по программе Das WeltAuto. Они впервые преодолели тысячный рубеж. За сентябрь было продано 1014 сертифицированных автомобилей. Стоит отметить, что всего за 2019 год программой воспользовались 5000 клиентов Volkswagen.

Напомним, Das WeltAuto — это международная программа по продаже подержанных автомобилей. В России она действует с 2010 года.

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