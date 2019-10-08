Исламабад, , 10:39 — REGNUM За первые два месяца нового финансового года (2019−2020) в Пакистане экспорт металлов увеличился на 35% и достиг 115 миллионов долларов. Об этом сообщает пакистанский телеканал Dunya News со ссылкой на доклад Государственного банка Пакистана (центробанк).

Как отмечает доклад, наиболее значительный рост по сравнению с двумя первыми месяцами прошлого финансового года показали медь (рост на 172%) и алюминий (рост на 52,2%). По данным Госбанка Пакистана, положительную динамику продемонстрировали и изделия из этих металлов.

С другой стороны, экономические проблемы привели к сокращению экспорта железа и стали и изделий из них, а также цинка.