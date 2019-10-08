Исламабад, , 10:41 — REGNUM 7 октября Азиатский банк развития (АБР) сообщил о выделении 200 миллионов долларов на социальные программы и борьбу с бедностью в Пакистане.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, АБР принимает активное участие в финансировании социальных программ в Пакистане. Выделенные деньги будут использованы в рамках Программы поддержки доходов населения имени Беназир Бхутто. Ожидается, что деньги будут распределены между 855 тысячами малообеспеченных женщин Пакистана.

Программа поддержки доходов населения имени Беназир Бхутто, главным спонсором которого является министерство международного развития Великобритании, осуществляет прямые выплаты наименее обеспеченным семьям Пакистана.