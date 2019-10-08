Исламабад, , 10:03 — REGNUM Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе опубликовал доклад о «Региональных рисках ведения бизнеса», обозначив главные угрозы для Южной Азии и Пакистана.

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, одной из главных угроз для Южной Азии в ВЭФ считают нехватку воды. Наиболее уязвимой по этому показателю страной региона является Индия.

В списке главных проблем Пакистана водный кризис назван вторым по значимости. Противоречия из-за вод реки Инд, по мнению экспертов, могут вызвать серьезный кризис в двусторонних отношениях.

Как отмечается в докладе ВЭФ, главная угроза для бизнеса в Пакистане — шок цен на энергоносители. Исламабад зависит от импорта нефти и природного газа из стран Персидского залива, поэтому резкий скачок цен на энергоресурсы может привести к значительному спаду в экономике.