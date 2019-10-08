Копенгаген, , 10:03 — REGNUM По данным датской национальной статистики, в августе объем промышленного производства в Дании снизился на 1,1%, что, по мнению некоторых экономистов, является знаком того, что глобальная экономическая рецессия уже настигла страну.

Экономист Рабочего Банка Андерс Кристиан Овервальд заявил, что снижение объемов производства свидетельствует о том, что рецессия в европейских экономиках, в первую очередь в немецкой, уже начинает влиять и на Данию.

Экономист Danske Bank Лас Ольсен также отметил необычность падения уровня производства после достаточно длительного периода его подъема и обратил внимание на то, что пострадала в основном медицинская отрасль — об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Риск глобальной экономической рецессии за последние полгода возрос на фоне развития «торговых войн» между США и КНР, а также на фоне Брексита. Ведущий экономист организации Dansk Erhverv Торе Страмер заявил, что датская экономика пострадала не так сильно, как, например, экономики ФРГ, Швеции или Великобритании.

Эксперты считают, что долгосрочные перспективы для датской промышленности и экспорта выглядят весьма туманно.