Копенгаген, , 10:06 — REGNUM Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод во время встречи датских экспортеров во Франции заявил о том, правительство в качестве одного из шагов по распространению «зеленой революции» выделит 1 миллион долларов для продвижения экспорта датских товаров и услуг в сфере возобновляемых источников энергии.

«Мы хотим, чтобы датские технологии, датские предприятия, товары и услуги получили распространения в других странах мира и служили бы более скорому переходу исключительно на «зеленые» способы производства энергии», — отметил глава ведомства.

Выделенные средства пойдут в том числе для оказания помощи малым и средним предприятиям в сфере «зеленых технологий», а также для увеличения числа сотрудников посольств, которые бы продвигали эту тематику — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

В министерстве иностранных дел Дании отметили, что этот 1 миллион долларов — лишь первый шаг в стратегии продвижения «зеленого экспорта». В дальнейшем ведомство планирует выделять больше средств для вышеупомянутой цели.

«Экспорт поддерживается спросом, поэтому, естественно, мы будем вводить изменения постепенно. Но мы, разумеется, продолжим работу в этом направлении», — отметил Кофод.

Помимо министра иностранных дел, во встрече участвовала наследная пара Дания, а также представители 50 датских компаний. Центральной темой встречи были «зеленые технологии».