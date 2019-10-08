Аддис-Абеба, , 10:07 — REGNUM Президент Эфиопии Сахле Ворк Зевде сообщила о конкретных шагах по либерализации телекоммуникационной отрасли, заявив, что двум частным фирмам будут предоставлены лицензии на деятельность в этом секторе до конца июля 2020 года. Об этом передает ВВС Amharic.

Государственная компания Ethio Telecom в настоящее время обладает монополией на предоставление телекоммуникационных услуг и является единственной компанией, предоставляющей услуги звонков, SMS и передачи данных. У Ethio Telecom насчитывается около 41 миллиона клиентов в стране с населением более 100 миллионов человек.

Интернациональные компании, в том числе Safaricom, MTN Group, Orange и Vodafone, проявили интерес к участию в борьбе за получение лицензии.

Выступая на открытии парламента Эфиопии, президент заявила, что Эфиопия продолжит экономические реформы, проводимые премьер-министром Абий Ахмедом с момента его прихода к власти в 2018 году. Она сказала, что правительство также обеспечит проведение всеобщих выборов в следующем году таким образом, чтобы они были свободными и демократичными.

Президент также заявила, что предотвращение конфликтов, которые в последние годы стали причиной перемещения миллионов людей, является чрезвычайно важной задачей.