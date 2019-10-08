Томск, , 09:55 — REGNUM Томская область завершила уборку зерновых первой в Сибири. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в администрации региона.

Александр Дейнека. Уборка поля серпом и комбайном. 1930

По словам губернатора Сергея Жвачкина, томские аграрии завершают уборку зерновых первыми в Сибири уже третий год подряд.

Также Жвачкин подчеркнул, что положительного результата регион добился по урожайности, которая оказалась одной из самых высоких в Сибири — 20 центнеров с гектара. А 5% хозяйств получили более 30 центнеров с гектара.

Кроме того, в регионе завершена уборка свёклы и картофеля. Убран масличный лен, полностью вытереблен лён-долгунец. Кормов заготовлено на 6,5% больше по сравнению с 2018 годом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 октября в Томской области было убрано 99,9% посевов зерновых на площади 159,8 тыс. га, намолочено 358,16 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляла 22,4 ц/га.

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