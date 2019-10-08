Москва, , 09:54 — REGNUM России и Саудовская Аравия стремятся к тому, чтобы стоимость нефти не превышала целесообразного уровня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы вместе с Саудовской Аравией заинтересованы в том, чтобы эта цена не задиралась выше целесообразного уровня», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял, что на сегодняшний день цены на рынке нефти более или менее стабильны, они колеблются вокруг $60 за баррель. Однако, по его словам, всё большее давление на рынок оказывают геополитические факторы.

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