Манагуа , , 10:32 — REGNUM В Никарагуа стабилизируется положение финансового сектора, о чём свидетельствует, прежде всего, рост международных валютных резервов страны. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на председателя Центрального банка Никарагуа Овидио Рейеса.

Чиновник отчитался, что с марта этот показатель вырос с 2 127 млн до 2 255 млн долларов.

Среди свидетельств стабилизации национальной финансовой системы Рейес отметил снижение Центральными банком процентной ставки с 8% до 6%. В качестве причин данного решения глава банка назвал возросшую ликвидность, низкий спрос на кредиты, а также международную тенденцию к понижению процентных ставок.