Уфа, , 09:31 — REGNUM Работы по реконструкции терминала внутренних воздушных линий международного аэропорта «Уфа» будут завершены весной 2020 года. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Отмечается, что новый терминал будет оборудован телескопическими трапами и системой обработки багажа. Кроме этого, он будет оснащен необходимой инженерной инфраструктурой.

Ремонтные работы ведутся в условиях действующего аэропорта.

По словам чиновников, планируется значительно расширить зоны прилёта и вылета пассажиров. Это увеличит пропускную способность терминала вдвое — до 1200 пассажиров в час.