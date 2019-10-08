Ульяновск, , 09:28 — REGNUM Производство валового регионального продукта (ВРП) в Ульяновской области в в ближайшие годы будет расти «в среднем на 4,5−5%». Данный прогноз приводится в пояснительной записке «по основным параметрам прогноза социально-экономического развития Ульяновской области на среднесрочный период», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По оценке, объём ВРП в 2018 году в Ульяновской области составит порядка 355,9 млрд рублей, что на 4,5% больше уровня 2017 года в сопоставимых ценах.

«В прогнозном периоде с 2020 до 2024 года по базовому сценарию прогнозируется рост ВРП в среднем на 4,5−5%», — говорится в сообщении.

Объем ВРП в 2017 году составил в Ульяновской области 340,6 млрд рублей, что на 1,5% больше уровня 2016 года в текущих ценах.

По данным ульяновских властей, основными составляющими валового регионального продукта остаются обрабатывающие производства (доля 27%), оптовая и розничная торговля (13%), операции с недвижимым имуществом (11,2%), транспортная деятельность (10%), сельское хозяйство (8%) и строительство (6%).

По данным Росстата, индекс физического объема валового внутреннего продукта во II квартале 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года в России предварительно оценён в 100,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Законодательном собрании Ульяновской области на 23 октября запланировано первое чтение бюджета на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Согласно прогнозу, доходы на 2020 год определились в объёме 60 430 486,4 тыс. рублей, показатели превышают первоначально утверждённые плановые назначения 2019 года на 12,4%, фактическое исполнение за 2018 год — на 12%. Расходы сформированы в сумме 61 330 506,4 тыс. рублей. Бюджет спроектирован с дефицитом в сумме 900 020 тыс. рублей.

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