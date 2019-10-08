Пекин, , 09:26 — REGNUM Пекин принял 9,2 млн туристов за неделю празднования Дня образования КНР, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Праздники по случаю 70-летия КНР продлились с 1 по 7 октября. Доход от туризма за это время составил 11,17 млрд юаней (около $1,57 млрд). В среднем каждый турист потратил 1213,7 юаней, сообщили в муниципальном бюро статистики.

В городе было 3,87 млн туристов, которые приехали сюда из других частей страны провести выходные — 3,17 млн из которых прибыли поездом в период с 30 сентября по 6 октября, принеся доходов размере 9,26 млрд юаней или 82,9% от общего дохода.

Такие исторические и культурные достопримечательности Пекина, как улицы Цяньмэнь и Ванфуцзин, Летний дворец, Храм Неба и Запретный город по традиции стали самыми популярными местами для туристов.