Москва, 8 октября 2019, 09:23 — REGNUM За семь лет в развитие новых присоединенных территорий Москвы вложено $20. Об этом заявил глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, сообщили в Стройкомплексе.
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Жидкин уточнил, только каждый четвертый рубль инвестиций был вложен из средств бюджета Москвы, остальные средства инвестированы частным бизнесом.
«Стоит задача — увеличить поток частных инвестиций в развитие новых округов Москвы», — отметил глава департамента.
Как сообщало ИА REGNUM, среди покупателей квартир в новостройках Новой Москвы вырос спрос на жилье комфорт-класса. Доля этого сегмента в новостройках оставляет порядка 80%.
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