Москва, , 09:23 — REGNUM Рост продаж автомобилей немецкой компании Volkswagen в России по итогам сентября 2019 года составил 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего было продано за сентябрь 2019 года 9 560 автомобилей Volkswagen. По сообщению немецкой компании, это самый высокий показатель продаж за 2019 год.

По итогам первых девяти месяцев 2019 года реализация немецкой марки в России выросла на 2%, до 76 186 экземпляров.

«На российском рынке продолжают пользоваться успехом модели сегмента SUV», — говорится в сообщении.

Так, за сентябрь кросс-купе Teramont купили 256 клиентов немецкой компании. Внедорожник Volkswagen Touareg разошелся тиражом в 576 экземпляров. А продажи кроссоверов Tiguan выросли на 8% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что в сентябре 2019 года в России начался прием заказов на новую модификацию Volkswagen Tiguan — Winter Edition. Эта версия характеризуется широким набором оборудования, значительно повышающего комфорт эксплуатации машины, особенно в холодное время года.

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