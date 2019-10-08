Москва, , 09:20 — REGNUM В России дорожает жильё. Так, за последний год стоимость новостроек достигла 72,8 тыс. рублей за один квадратный метр, подорожав на 11,9%. Таковы данные аналитического центра «Авито Недвижимость» за период с августа 2018 по сентябрь 2019 года.

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Вслед за новым жильём потянулись вверх цены на вторичное. За год «вторичка» подорожала в среднем на 8% — до 65,8 тыс. рублей за 1 кв. м.

По данным руководителя направления вторичной недвижимости «Авито Недвижимость» Руслана Закирьянова, слова которого приводит газета «Известия», самый большой всплеск произошёл в ноябре 2018 года после увеличения ипотечной ставки. Эксперт отметил, что опасения людей на счёт нового роста ставок по ипотеке спровоцировали более динамичные продажи жилья, что, в свою очередь, привело к росту стоимости недвижимости.

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Добавим, что, по данным Росстата, с 2017 года по 2019 год средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке выросла с 56 тыс. рублей до 62 тыс. рублей. На вторичном — — с 53 тыс. до 56 тыс. рублей соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя стоимость квартир в России во втором квартале 2019 года выросла на 6,9%. По данным аналитиков компании Колди, это почти в пять раз больше прошлогодних темпов роста. Причиной такого скачка стала реформа в долевом строительстве, а также ожидаемый рост цен на рынке.

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