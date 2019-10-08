Сеул, , 09:19 — REGNUM Текущий платёжный баланс Южной Кореи продолжает сохранять профицит на протяжении четырех месяцев подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в августе 2019 года сальдо счета текущих операций составило $5,27 млрд.

Профицит товарного баланса составил $4,77 млрд, что на 6,15 млрд меньше по сравнению с прошлым годом.

В августе экспорт страны сократился на 13,8% и составил $44,13 млрд. Отметим, что в настоящее время экспорт товаров из Южной Кореи продолжает падать на протяжении десяти месяцев подряд.

А импорт за аналогичный период сократился на 4,2%, до $42,48 млрд.

Счёт текущих операций — раздел платёжного баланса страны, в котором фиксируются экспорт и импорт товаров и услуг, чистый доход от инвестиций и чистый объём трансфертных платежей.