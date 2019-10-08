Пекин, , 09:14 — REGNUM Мировой гигант в сфере производства мебели компания IKEA анонсировала план отзыва 8539 детских нагрудников, импортированных в Китай, в связи с потенциальной угрозой удушения ребенка, сообщает агентство Синьхуа.

Кнопочный замок детских нагрудников Matvra baby, которые были произведены с 1 января по 13 мая 2019 года, может отвалиться при натяжении, рискуя удушить ребенка в случае, если он его проглотит, сообщили в Государственной администрации рыночного регулирования КНР.

В настоящее время было уже два случая, когда кнопки нагрудника отваливались при натяжении, в других странах. Слава богу, никто при этом не пострадал. Компания призывает всех покупателей, которые приобрели бракованные нагрудники, как можно скорее вернуть их в магазины IKEA, где они были куплены. Их полная стоимость будет возмещена покупателям.