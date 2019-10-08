Пекин, , 09:05 — REGNUM Золотые резервы Китая продолжили расти к сентябрю 2019 года уже 10-й месяц подряд, сообщает агентство Синьхуа.

Золотые резервы Китая, которые оцениваются в $93 млрд или 62,64 млн унций, выросли на 190 тыс. унций с конца августа 2019 года, если верить данным Народного банка Китая. Отмечается, что Центробанк Китая наращивал золотые резервы ежемесячно с декабря 2018 года в русле общемировой тенденции увеличения золотовалютных резервов центральными банками.

Согласно официальным данным, как сообщало ИА REGNUM, Китай увеличил свои валютные резервы к концу сентября до $3,0924 трлн или на $19,7 млрд или на 0,6% относительно начала 2019 года.

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