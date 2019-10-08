Ульяновск, , 08:58 — REGNUM В Ульяновской области определили основные факторы, негативно влияющие на развитие региона. Соответствующий «перечень основных проблемных вопросов, сдерживающих его социально-экономическое развитие региона», приводится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2020−2022 годы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Приводятся три основные проблемы. Согласно документу, рост денежных доходов населения сдерживают высокая доля скрытой зарплаты, сокрытие доходов от сдачи жилья в наём, недостаточно высокое доверие граждан к использованию финансовых инструментов (сберегательные сертификаты, брокерское обслуживание, финансовое инвестирование) и низкий уровень коммерциализации научно-исследовательских разработок, их выхода на российский и международный рынки.

Вторая основная проблема — высокий уровень износа основных фондов предприятий традиционных отраслей Ульяновской области. отмечается, что по традиционным видам деятельности и ЖКК износ основных фондов достигает 60%, что «оказывает непосредственное негативное влияние на качество производимой продукции и уровень промышленного производства региона».

Третий вопрос — демографический. Отмечается, что с 2014—2015 годов рождаемость резко снизилась и сейчас региона «откатился на 10 лет назад».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Законодательное собрание Ульяновской области внесён проект регионального бюджета на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Согласно прогнозу, доходы на 2020 год определились в объёме 60 430 486,4 тыс. рублей, на 2021 год — 60 252 662,6 тыс. рублей, на 2022 год — 59 305 840,8 тыс. рублей. Отмечается, что прогнозные показатели 2020 года превышают первоначально утверждённые плановые назначения 2019 года на 12,4%, фактическое исполнение за 2018 год — на 12%.

Расходы на 2020 год предусмотрены в сумме 61 330 506,4 тыс. рублей, на 2021 год — 59 901 606 тыс. рублей, на 2022 год — 58 341 369,3 тыс. рублей.

Параметры областного бюджета спланированы на 2020 год с дефицитом в сумме 900 020 тыс. рублей, на 2021−2022 годы с профицитом в сумме 351 056,6 тыс. рублей и 964 471,5 тыс. рублей соответственно.

Первое чтение проекта бюджета запланировано на 23 октября.

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