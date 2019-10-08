Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Делая ставку на торговые войны и протекционизм, США лишают себя возможности задавать новые правила свободной торговли, заявила старший научный сотрудник по изучению Латинской Америки в Совете по международным отношениям Шеннон К. О'Нил в статье для издания Bloomberg.

«За последние два года страны, на которые приходится более трети мирового производства, подписали более десятка новых торговых соглашений. Оглядываясь назад, историки могут описать этот период, как время, когда свободные трейдеры установили новые правила, которые определят порядок торговли на десятилетия вперёд. Однако нужно сказать, что США не являются частью этого динамично развивающегося процесса», — заявила О’Нил.

По словам эксперта, не США, а другие страны ухватились за мантию свободной торговли, добавив, что Япония спасла Транстихоокеанское партнёрство, от которого отказались США, и заключила соглашение с ЕС — вторым по величине экономическим блоком в мире, — который также подписал торговые соглашения с Канадой и южноамериканскими странами.

«Чем дольше США остаются в стороне, тем сильнее эти новые соглашения изменят цепочки поставок и мировые рынки, в результате чего США окажутся в незнакомой для них ситуации, когда им придётся соглашаться с теми или иными правилами, а не устанавливать их», — считает эксперт.

Напомним, одним из первых распоряжений Дональда Трампа на посту президента США стал указ о выходе страны из международного торгового соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве (ТТП). Затем администрация Трампа начала торговую войну против Китая, обвинив его в краже американской интеллектуальной собственности и неприемлемой для США торговой практике.

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