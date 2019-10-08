Тукаевский район, Татария, , 08:51 — REGNUM Арбитраж Татарии частично удовлетворил иск ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама», закрепив за ним права постоянного бессрочного пользования на три участка в деревне Белоус Малошильнинского поселения. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В конце июня 2019 года администрация парка потребовала признать за ней права на четыре участка, предназначенных, судя по публичной кадастровой карте, под личное подсобное хозяйство и жилищное строительство. От претензий на один участок истец в ходе слушаний отказался. Ответчиком выступала палата земельных и имущественных отношений Тукаевского района.

Истец уточнил, что в деревне Белоус находятся объекты недвижимости, которые принадлежат на праве собственности Российской Федерации и переданы ему на праве оперативного управления. В их числе — здание пожарно-химической станции, лесопильный цех, здание на пять автомашин, автогараж на десять автомашин, Музей природы национального парка и здание конторы Челнинского лесохозяйственного участка.

«Истец обратился с настоящим исковым заявлением в арбитражный суд, полагая, что иная возможность зарегистрировать право постоянного (бессрочного) пользования спорными земельными участками у него отсутствует», — уточняется в материалах дела.

Иск был удовлетворён.

Напомним, несколько лет администрация нацпарка ведёт судебную работу по возвращению на баланс государства участков, которые отошли в частные руки в 2011 году по результатам торгов. Часть земель уже возвращена «из незаконного владения» АО «Земельная корпорация «Лидер», аффилированного с экс-главой правления «Татфондбанка» Робертом Мусиным. Работа в этом направлении продолжается.

Читайте также: Из частных рук — государству: России вернули 25 участков нацпарка в Татарии