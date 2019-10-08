Москва, , 08:52 — REGNUM По итогам сентября 2019 года дилеры Mitsubishi в России реализовали 233 подержанных автомобиля в рамках фирменной программы «Diamond Car». Об этом сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Наиболее популярным подержанным авто у клиентов японской автокомпании в сентябре стала модель Mitsubishi Outlander. За месяц по программе компании было продано 133 кроссовера.

Также в японской компании отмечают, что число российских дилеров, которые участвуют в программе в сентябре 2019 года составило 105 предприятий.

Напомним, в сентябре 2019 года дилеры Mitsubishi в России продали 3774 новые легковушки, что на 9% меньше, чем в 2018 году. Всего с января по сентябрь 2019 года в России было приобретено 28 840 машин Mitsubishi. Это на 8% меньше прошлогоднего показателя за такой же период.

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