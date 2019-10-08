Улан-Удэ, , 08:45 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве подписали управляющая компания территория опережающего развития (ТОР) «Бурятия» и Гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства и развития промышленности Бурятии. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока.

«Сотрудничество с Гарантийным фондом позволит в кратчайшие сроки информировать региональный бизнес о новых возможностях, которые появились при создании преференциального режима на территории республики», — прокомментировал подписание соглашения директор УК ТОР «Бурятия» Тимур Будаев.

В соответствии с документом, стороны будут координировать усилия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства в регионе. Так, консультации предпринимателей о преимуществах преференциального режима будут осуществляться в центре «Мой бизнес» в Улан-Удэ. Там же заинтересованные лица смогут узнать о практических аспектах приобретения статуса резидента ТОР «Бурятия».

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Напомним, ТОР «Бурятия» создана в июне 2019 года. Она ускорит развитие республики, а также позволит привлекать инвестиций в агропромышленный комплекс и пищевую промышленность Бурятии.

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