Сеул, , 08:47 — REGNUM В третьем квартале 2019 года объем продаж южнокорейской компании Samsung Electronics составил 62 трлн вон (~$51,89 млрд), а операционная прибыль — 7,7 трлн вон (~$6,44 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, по сравнению с прошлым кварталом продажи компании увеличились на 10,5%, а операционная прибыль — на 16,7%. Однако по сравнению с прошлым годом операционная прибыль, напротив, сократилась на 56%.

Операционная маржа также увеличилась на 12,4%.

Специалисты отмечают, что небольшому увеличению продаж поспособствовал выход новых смартфонов, включая Galaxy Note 10, а также восстановление рынка дисплеев.

Однако специалисты отмечают, что затянувшийся конфликт между Китаем и США, а также напряженные отношения Сеула и Токио могут негативно отразиться на дальнейших продажах компании.