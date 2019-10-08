Рим, , 08:37 — REGNUM Реализация автомобилей в Италии выросла по итогам сентября 2019 года на 13,4%, до 142 136 экземпляров. Об этом сообщает Итальянская ассоциация автопроизводителей (ANFIA).

По мнению экспертов ANFIA, из-за введения в Евросоюзе новых правил сертификации авто WLTP реализация в августе 2018 года была небольшой, что и повлияло на рост продаж в этом году.

С января по сентябрь 2019 года на итальянском авторынке было продано 1 млн 467 тыс. 668 автомобилей, что ниже показателя прошлого года на 1,6%.

Лидером продаж авторынка Италии в сентябре стала марка Fiat. В сентябре продажи этой марки составили 19 393 экземпляров (+3,4%). Вторую строчку рейтинга занял немецкий бренд Volkswagen, чья реализация в Италии по итогам первого осеннего месяца увеличилась на 44,2%, до 14 075 экземпляров. Замыкает тройку лидеров американский бренд Ford с результатом 9 511 проданных автомобилей (-39,1%).

Замыкают пятерку лидеров Opel (8552 шт., +20,9%) и Peugeot (7931 шт., +0,6%).

Напомним, в августе 2019 года продажи в Италии упали на 3,1%, что в ANFIA связали с правительственным кризисом.

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