Курган, , 08:31 — REGNUM В Курганскую область иностранцы стремятся за недорогими медицинскими услугами. Об этом сообщает Ura.ru.

Граждане Нидерландов рассказали изданию, что в Курган прилетели ради качественной и дешёвой стоматологии и недорогого медицинского массажа.

Голландец Рене отмечает, что в его стране полная страховка с имплантацией обходится приблизительно в 500 евро в год, причём часть страховки оплачивается за государственный счёт. И всё равно в Зауралье лечение зубов обходится гораздо дешевле, тогда как оборудование в стоматологических клиниках Кургана по последнему слову техники. Кроме того, массаж в Кургане обходится в четыре раза дешевле, чем в Голландии.

Огромный плюс медицины столицы Зауралья — это нежное отношение к пациентам-иностранцам, замечают голландцы.

«Мне нигде так бережно зубы не лечили, как в Кургане», — поделился голландец Дерек.

Напомним, в правительстве Курганской области делают ставку на развитие медицинского туризма. В основе своей иностранцы стремятся попасть в ортопедический Центр Илизарова, который славится за рубежом уникальными медицинскими технологиями. Неоднократно говорилось, что в Зауралье недостаточно используется природный потенциал лечебных минеральных вод, грязей и уникального «Мёртвого моря России» — озера Медвежье.