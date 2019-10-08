Ульяновск, , 08:16 — REGNUM В Ульяновской области средняя номинальная заработная плата будет расти. Если по итогам 2018 года она составила в целом по региону 28 138 рублей, то в 2019 году прогнозируется на уровне 30 310 рублей, к 2024 году — в размере до 40 916 рублей. Такие прогнозные данные приводятся в пояснительной записке по основным параметрам прогноза социально-экономического развития Ульяновской области на среднесрочный период, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По прогнозу, номинальный рост заработной платы в Ульяновской области в 2019 году составит 7,4% и достигнет 30 310 рублей, к 2024 году прогнозируется рост в 1,3 раза — до 40 916 рублей. В документе отмечается, что рост будет обеспечен «за счёт выполнения указов президента РФ от 7 мая 2012 года, и увеличения минимального размера оплаты труда до 11 280 рублей с 1 мая 2019 года».

По предварительной оценке Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, фонд начисленной заработной платы всех работников в 2019 году увеличится на 6,7% — до 130 млрд рублей. По базовому варианту в 2020 году данный показатель составит 138,8 млрд рублей (+6,8%), в 2021 году — 148,5 млрд рублей (+7%), в 2022 году — 158,8 млрд рублей (+6,9%), в 2023 году — 168,7 млрд рублей, в 2024 году — 179,2 млрд рублей.

По данным властей, в январе-апреле 2019 года размер среднемесячной начисленной заработной платы в целом по области по полному кругу предприятий увеличился по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом на 5,2% и составил 28 937,1 рублей.

В 2018 году средний уровень зарплаты по полному кругу организаций составил 28 138 рублей (108,6% к уровню 2017 года), что почти на 2 тыс. больше предыдущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Законодательное собрание региона на рассмотрении внесён проект регионального бюджета на 2020 год. Предполагается, что доходы областной казны в 2020 году должны превысить 60,4 млрд рублей, расходы предусмотрены в размере 61,3 млрд рублей. 70% расходов, или более 41,8 млрд рублей будет направлено на развитие социально-культурной сферы.

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