Москва, , 08:16 — REGNUM По итогам сентября 2019 года в России было продано 3 553 машины, что на 18,2% больше, чем в сентябре 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Авторынок balsas.it

Первое место по продажам в сентябре заняла марка Haval. Её продажи на российском рынке составили 1175 автомобилей. Причём количество проданных моделей Haval увеличилось в 5,5 раза по сравнению с прошлым годом.

На втором месте расположились автомобили бренда Geely. За месяц было продано 803 единицы данной компании, что в 2,2 больше прошлогоднего уровня. Тройку лидеров замыкает модель Chery с результатом в 602 проданных экземпляра (+39%).

Четвёртое и пятое место в рейтинге самых продаваемых в РФ китайских компаний занимают автомобили марки Changan (309 ед.) и Lifan (234 ед.).

Всего по итогам января-сентября 2019 года продажи китайских автомобилей в России составили 26 098 единиц, что на 4,1% больше, чем за девять месяцев 2018 года.

Напомним, с января по август 2019 года доля продаж китайских авто в Москве и Московской области от всей реализации новых машин китайских брендов в России составила 22%. Причём в самой Москве было продано за отчётный период 2100 новых легковых машин китайских марок.

Читайте также: В России возрастает популярность китайских авто — АЕБ