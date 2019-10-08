Ульяновск, , 08:02 — REGNUM В Ульяновской области подвели предварительные итоги исполнения регионального бюджета в январе-сентябре 2019 года и обсуждают проект казны на 2020−2022 годы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным минфина, в январе-сентябре доходы консолидированного бюджета Ульяновской области выросли на 1,6 млрд рублей и достигли почти 40 млрд рублей. В том числе поступления в региональную казну превысили 34 млрд рублей, что на 1,4 млрд рублей больше по сравнению с уровнем прошлого года. Основными доходными источниками являются налог на прибыль организаций (8,8 млрд рублей), акцизы на пиво (8,1 млрд рублей) и налог на доходы физических лиц (7,8 млрд рублей).

По словам министра финансов Екатерины Буцкой, в бюджеты муниципальных образований поступило 5,7 млрд рублей, что на 247 млн рублей больше января-сентября 2018 года. Наибольший рост доходов зарегистрирован в Новоспасском районе (индекс 132,5%) и Старомайнском районе (137,8%).

Отметим, что в настоящее время в Законодательном собрании Ульяновской области на рассмотрении находится проект регионального бюджета на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. По прогнозу, доходы областной казны в 2020 году должны превысить 60,4 млрд рублей, расходы предусмотрены в размере 61,3 млрд рублей. Бюджет сохраняет социальную направленность: на финансирование здравоохранения, образования и оказание социальной поддержки планируется направить 70% расходов, или более 41,8 млрд рублей. Первое чтение проекта бюджета запланировано на 23 октября.