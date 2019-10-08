Чита, , 07:32 — REGNUM Представители профсобюзов Забайкальского края опасаются, что анонсированная отмена некоторых нормативных актов советского периода может негативным образом повлиять на оплату труда работников этой северной территории и, возможно, приведёт к возникновению социальной напряженности в трудовых коллективах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщает в своём канале «Забайкальский рабочий», под «ругуляторную гильотину» могут попасть такие чрезвычайно важные для региона документы, как постановление Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 20.11.1967 г. №512/П-28 «О размерах районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в районах Дальнего Востока, Читинской области, Бурятской АССР и Европейского Севера», для которых эти коэффициенты в настоящее время не установлены. Также профсоюзы просят обратить внимание на порядок применения данных коэффициентов, записанный в постановлении Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 04.09.1964 г. №380/П-18 «Об утверждении районных коэффициентов к заработной плате работников просвещения, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и общественного питания и других отраслей народного хозяйства, непосредственно обслуживающих население, занятых в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера».

«Эти документы являются обязательными для применения работодателями на территории Забайкальского края и централизованно устанавливают районный коэффициент 1,2 и 1,3», — поясняют забайкальские профсоюзы.

Напомним, поручение отменить с 1 февраля 2020 года в России нормативные акты СССР и РСФСР дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Их перечень состоит из 20 тыс. 419 документов.

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