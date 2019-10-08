Чита, 8 октября 2019, 07:32 — REGNUM Представители профсобюзов Забайкальского края опасаются, что анонсированная отмена некоторых нормативных актов советского периода может негативным образом повлиять на оплату труда работников этой северной территории и, возможно, приведёт к возникновению социальной напряженности в трудовых коллективах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщает в своём канале «Забайкальский рабочий», под «ругуляторную гильотину» могут попасть такие чрезвычайно важные для региона документы, как постановление Госкомтруда СССР, ВЦСПС
«Эти документы являются обязательными для применения работодателями на территории Забайкальского края и централизованно устанавливают районный коэффициент 1,2 и 1,3», — поясняют забайкальские профсоюзы.
Напомним, поручение отменить с 1 февраля 2020 года в России нормативные акты СССР и РСФСР дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Их перечень состоит из 20 тыс. 419 документов.
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