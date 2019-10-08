Оренбург, , 07:18 — REGNUM В Оренбурге УЖКХ мэрии в одностороннем порядке расторгло контракт с ООО «Уралспецстрой-10». Подрядчик выполнил работы на двух из пяти объектов, на претензии чиновников не реагировал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Согласно условиям договора, подрядчик должен был до 15 сентября благоустроить пять дворовых территорий. Цена контракта составила 3 млн рублей.

Два двора благоустроены, но, как посчитали чиновники, с огрехами. В частности, в мэрии указали на несоответствие требованиям укладки асфальта. На территории еще трех дворов работы не начинались.