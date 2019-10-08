Пермь, , 06:45 — REGNUM В Пермском крае задним числом скорректированы тарифы на тепло. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве тарифного регулирования и энергетики региона, перерасчет коснулся тарифов для Пермской сетевой компании, действовавших с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года.

Тарифы скорректированы в соответствии с определением Верховного Суда РФ от 25 июля 2019 года. Более года граждане переплачивали за отопление и подогрев воды. В зависимости от периода времени тариф снижен на 0,3 — 5,1%.

Пермяки могут обратиться в Пермскую сетевую компанию, чтобы зачесть переплату в счет будущих платежей, — отметили в министерстве.